Money Owls игра с выводом денег.

Money Owls - Красочная игра с перспективой заработка настоящих денег.В игре Money Owls Вы покупаете сов, которые станут давать Вам прибыль. После прохождения регистрации на Money Owls Вы получаете первую сову за 1000 серебра в подарок, она сразу же станет давать Вам прибыль. После этого Вы на собственный вкус сможете подобрать подходящую по выгоде Вам сову.На проекте Money Owls также имеется возможность заработать без вложений на серфинге, брать каждодневные бонусы, серебро от каких можно будет тратить на приобретение новых сов. В проекте Money Owls имеется доходная партнерская программа с хорошими отчислениями мгновенно на баланс для вывода. Для инвесторов действуют исключительно выгодные акции на 1-ое пополнение, а еще при пополнении определенных сумм. Вывод денег игроки смогут осуществлять на Payeer, Qiwi и Яндекс деньги.