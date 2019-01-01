Garden Cash - экономическая игра.

В чем же смысл игры «Garden Cash»?Здесь все достаточно просто! Приобретаете различные фруктовые деревья и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже дерево, тем больше реальных денег оно приносит каждый день. Никаких трудоемких операций и ведения статистики, просто заходи в проект «Garden Cash» каждый день и забирай собственный реальный доход!Численность деревьев в вашем саде ни чем неограниченна. Приобретая большое количество разных деревьев, вы повышаете собственную ежедневную прибыль. Приятным бонусом является то, что «Garden Cash» дает возможность получить дерево абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно попросту зарегистрироваться, и дерево "Вишня" достанется вам абсолютно бесплатно! А еще получайте до 40% от всех пополнений приглашенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД! В случае если вы примете решение приобрести свое 1-ое дерево, то для быстрого старта «Garden Cash» подарит вам бонус в размере до 40% от суммы абсолютно всех ваших пополнений на 1-ые трое суток после регистрации.