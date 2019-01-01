Media Gram - заработок и инвестиции.

Проект Media Gram – это стремление не только лишь угодить нынешним пользователям, но и предоставить им возможность заработать деньги он-лайн, не отходя от пк либо телефона. Регистрируйтесь на Media Gram и открывайте для себя online-доход. Достаточно лишь включить музыку и получать удовольствие!Численность треков в сутки ограничено до 25, а оплата начисляется в платформенной денежной единице, равносильной доллару США. Для тех, кто хочет получать больше, учтена система категорий с оплатой. Чем дороже тариф, тем наибольшее вознаграждение пользователь приобретает за прослушивание музыки.Тарифный план:Media Gram предлагает зарабатывать с помощью прослушивания аудио записей. Вы сможете принимать участие без инвестиций либо же увеличивать собственную категорию, что соответственно повышает цену прослушанного трека. Доходность по платным категориям +3,33% за 24 часа, бессрочно. Внутренняя валюта сайта - gram, курс какового 1$ либо 85 руб.