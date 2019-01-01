Как правильно зарабатывать на буксах.



Зачастую, когда новички в первый раз заходят на буксы, то не знают, как правильно зарабатывать и допускают много ошибок. И в итоге получается, что они тратят очень много времени и получают мало денег. Конечно, в данной статье не будет написано, как обмануть буксы и зарабатывать там большие деньги. В этой статье всего лишь будет написано, какие задания выполнять, чтобы получить максимум прибыли из буксов.





Первой ошибкой начинающих, является то, что они смотрят сёрфинг, читают письма и т. д. С одной стороны, это удобно, ведь вы можете при просмотре фильма просто открывать сайты для сёрфинга и зарабатывать. Но учитывая то, что за один сайт в сёрфинге платят около 1-5 копеек, то лучше даже времени не тратить и перейти к выполнению заданий.Задания бывают многих типов и тут, конечно, нужно выполнять, что вам по душе. Рекомендуется зарабатывать на следующих категориях:1. Регистрация без активности. Тут вам будут платить от 1 до 5 рублей в среднем за то, что вы зарегистрируетесь на сайте. Вам просто нужно создать какую-нибудь другую почту и на него регистрировать всё. Но минус этого заработка в том, что иногда рекламодатели ставят цену до 1 рубля, а времени вы потратите много.2. Клики. Конечно, везде говорят, что нужно зарабатывать на кликах, но учитывая то, что сейчас цены на задания практически во всех буксах упали, то нужно выбирать только те задания, которые многоразовые и платят от 70 копеек. Конечно, их немного, но следует потратить всего лишь 1 час, чтобы добавить такие задания в избранные, а потом каждый день выполнять их.3. Социальные сети. Данная категория лучше всего подойдет для заработка. Связано это с тем, что вам понадобится только другая страничка в социальной сети Вконтакте от 50 друзей. Платят, конечно, в этой категории немного в основном 25-50 копеек, но следует учитывать тот момент, что в этой категории в основном задания на вступления в группы во Вконтакте, а это занимает буквально 30 секунд. Если даже брать те же клики, то вам как минимум там понадобится 3 минуты, а тут вы все быстренько сделаете и получите оплату.4. YouTube. Данная категория схожа с категорией «Социальные сети». Вам тут понадобится аккаунт от YouTube. В основном тут задания легкие и тоже занимают около 30 секунд, ибо подписаться на канал и поставить лайк не требует много времени. Но на некоторых буксах в данной категории задания лучше не выполнять. Допустим, на SeoSprint в данной категории ужасные задания с низкой оплатой. Вам нужно будет посмотреть 5 видео, подписаться и получите вы 20 копеек. Но если же брать Socpublic , то тут с этим лучше. В Socpublic вам придется только подписываться на канал и ставить лайки, смотреть видео вам не придется.Именно в категориях, которые перечислены выше, вы сможете потратить минимум времени и получить максимум дохода. Главное, не зацикливаться в одной определенной категории, ибо однообразная работа быстро вызывает утомляемость и понижает работоспособность. Допустим, в первый день работайте в категории «Социальные сети», на следующий день в категории «клики» и т. д.Удачных заработков!